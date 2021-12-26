У Львові ліквідували пожежу у поїзді "Київ-Ужгород"

Минулої ночі виникла пожежа у поїзді "Київ-Ужгород", яка прибула на вокзал у Львові о 03:45, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Близько 03:45 виникла пожежа у вагоні №7 пасажирського поїзда №81 сполученням "Київ-Ужгород", який прибув на головний залізничний вокзал Львова" , – зазначено у повідомленні.

Фото: ДСНС

Пасажирів з вагона евакуювали, вагон відчепили і перемістили на запасну колію, пожежа була загашена о 05:03 ранку.

"Внаслідок пожежі потерпілих немає. Пасажирів пересадили в інший вагон, потяг продовжив рух із запізненням на 19 хвилин" , – повідомляє ОДА.

Причини загоряння з'ясовуються, сума збитків уточнюється.