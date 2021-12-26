Вагітних та жінок з дітьми також візьмуть на військовий облік

Нові норми щодо військового обліку стосуються також вагітних та жінок з малолітніми дітьми. Робота з реалізації наказу Міноборони буде проводитися до кінця 2022 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства оборони України.

"Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, як і у випадку чоловіків, для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.

Міноборони повідомили, що робота з реалізації наказу щодо військового обліку жінок спланована до кінця 2022 року.