У Китаї не можуть впоратися з поширенням коронавірусу в одному з міст

У місті Сіані китайської провінції Шеньсі минулої суботи було виявлено 155 нових випадків зараження COVID-19, що належать до категорії внутрішніх, а не ввезених з-за кордону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поширення інфекції, попри жорсткі заходи локдауну, йде в місті за наростаючою: у четвер було зафіксовано 49 нових випадків, у п'ятницю - 75" , - йдеться у повідомленні Держкомітету охорони здоров'я КНР.

За інформацією Держкомітету, для запобігання поширенню коронавірусу скасовано всі внутрішні авіарейси з Сіаню, обмежено рух поїздів та міжміського автотранспорту. Влада вимагає від мешканців не залишати вдома, за винятком невідкладних випадків. Відвідувати магазини для придбання товарів та продуктів першої необхідності дозволено лише одній людині в сім'ї один раз на два дні.

У повідомленнях не йдеться про те, який штам зафіксовано у Сіані. Поки що відомо про виявлення в країні семи випадків зараження штамом "омікрон", який активно поширюється у світі. Чотири випадки підтверджено у місті Гуанчжоу (провінція Гуандун), два – у місті Чанша (провінція Хунань) та один – місті центрального підпорядкування Тяньцзіні.