У нових iPhone зникне слот для SIM-картки

Якщо вірити чуткам, то Apple вже давно мізкує над тим, як можна відмовитися від фізичного слота для SIM-карти у своїх смартфонах, впроваджуючи технологію eSIM, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє профільне видання MacRumors, iPhone 15, запуск якого запланований на 2023 рік, стане першим смартфоном Apple без фізичного слота для SIM-карти. Таким чином залишиться тільки eSIM.

Як відомо, в iPhone 13 вже є можливість встановити і фізичну SIM-карту, і віртуальну. Також в цьому році з'явилася можливість використовувати дві eSIM, що, своєю чергою, дозволяє власникам смартфонів приєднатися до іншого оператора або тарифу, перебуваючи, наприклад, за кордоном.

Підтримуються ця розробка поки далеко не у всіх країнах, але Apple таке ніколи не зупиняло. Згадайте iPhone 5 і перехід на nanoSIM: спочатку всі обурювалися, а потім оператори швидко запустили виробництво компактних карток.

До того ж є ймовірність, що новим айфонам дістанеться порт USB-C замість фірмового роз'єму Lightning. А це вже було б логічно реалізувати спільно з відмовою від фізичного слота під SIM-карти. Два цих нововведення змогли б збільшити довговічність пристроїв і знизити кількість електронних відходів.

Раніше повiдомлялось, що вартість нового бюджетного Айфона може неприємно здивувати користувачів. Цінник апарату буде як у минулого покоління – 400 доларів, у гривнях це приблизно 10-11 тис., що трохи менше, ніж стартова ціна iPhone SE (2020), але все одно така вартість виглядає трохи нелогічною, особливо на тлі ціноутворення техніки Apple в Україні, де $400 перетворюються на 15-16 тис. – за ці гроші на вітчизняних прилавках можна знайти iPhone 11.