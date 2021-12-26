Європа продовжує бити рекорди захворюваності на "омікрон"

У Європі країни продовжують бити рекорди із захворюваності на коронавірус. Це пов'язано зі швидким поширенням більш заразного штаму Омікрон, який у низці країн вже став домінувальним, повідомляє Обозреватель.

Максимальні показники добового приросту заражених оновили Франція та Італія, до них також приєдналася Португалія. Про ситуацію в цих країнах читайте у матеріалі.

Франція

У Франції рекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19 було оновлено у суботу, 25 грудня. Вперше з початку пандемії там виявили за добу понад 100 тисяч хворих.

Кількість пацієнтів із коронавірусною інфекцією у відділеннях інтенсивної терапії збільшилась на 28 до 3282.

Загалом у Франції на COVID-19 захворіло вже 9 млн людей, померло 122 546.

Коронавірус у Франції. Джерело: worldometers.info

Добовий приріст хворих у Франції. Джерело: worldometers.info

Італія

Ця країна оновлює рекорд захворюваності протягом трьох останніх днів. На Різдво в Італії повідомили, що за 24 грудня виявлено майже 55 тисяч нових випадків зараження коронавірусом – абсолютний максимум.

У країні також збільшується кількість заповнених відділень інтенсивної терапії та госпіталізацій.

Загалом із початку пандемії в Італії на COVID-19 захворіло 5,6 млн людей, хвороба забрала 136 530 життів.

Коронавірус в Італії. Джерело: worldometers.info

Добовий приріст хворих в Італії. Джерело: worldometers.info

Португалія

У Португалії 24 грудня було зареєстровано 12 943 нових випадків зараження коронавірусом та 11 смертей від нього. Це не рекорд захворюваності з початку пандемії, але максимальний показник із січня 2021 року.

Новий спалах вірусу в країні пов'язаний зі штамом Омікрон, який вже домінує серед інших варіантів. Його частка у виявлених випадках захворювання становить 61,5%.

Загалом у Португалії вже 1,2 млн хворих на коронавірус, померли 18 861 пацієнт.

Коронавірус у Португалії. Джерело: worldometers.info

Добовий приріст хворих у Португалії. Джерело: worldometers.info

Великобританія

У країні прогнозують зростання госпіталізацій у зв'язку із поширенням штаму Омікрон. Там розглядають запровадження мобільних бригад вакцинації "від дверей до дверей". Групи медиків можуть бути відправлені до будинків нещеплених британців, щоб імунізувати ще близько 5 млн жителів країни.

Нагадаємо: в Україні за минулу добу виявлено лише менше 3 тисяч нових випадків COVID-19. За день зробили всього 38 тисяч тестів на коронавірус, вдвічі-втричі менше, ніж ще місяць тому.