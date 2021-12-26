На що українці витрачають гроші онлайн: середній чек

Обсяги онлайн продажів в Україні за останній рік зросли на рекордні 86%, що майже вдвічі перевищує світові тренди. Цьому сприяли як пандемія та прискорення диджиталізації, так і значний ривок у технічному розвитку місцевих онлайн-сервісів та зручності їх використання, повідомляє UBR.

Тепер робити замовлення в інтернеті для українців стало мало не звичкою. Активно стали також з'являтися нові інтернет-послуги, які викликають до себе інтерес можливістю швидко отримати необхідну послугу і заощадити час, йдеться в дослідженні глобальної мережі партнерських програм Admitad.

"Онлайн-кінотеатри дозволяють отримати доступ до новинок кіноіндустрії сидячи на дивані, доставка їжі – уникнути готування та важких пакетів, квиткові оператори – вибрати кращі місця та не стояти в черзі кас. Але є й складніші послуги, як, наприклад, медичні аналізи вдома або онлайн-освіта" , - уточнюють експерти.

Виходячи з кількості замовлень, найбільшою популярністю у 2021 році серед українців користувалися телекомунікаційні послуги (38,2%), онлайн-освіта (24,8%), а також квитки на заходи та розваги (15,7%). Причому, у першій категорії найбільший попит у покупців викликали онлайн-кінотеатри.

Аналітики пов'язують цю тенденцію з посиленням карантину, в рамках якого частина людей втратила можливість відвідувати місця громадського харчування та торгові центри.

Якщо ж порівнювати з минулим роком, то найбільшого приросту отримали квиткові оператори (106%) та онлайн-освіта (30%).

"Ці категорії лідирують за всіма параметрами: попит, сума доходу та заробіток фахівців з настроювання інтернет-реклами" , - повідомляють в Admitad.

Щодо сум замовлень, тут ситуація трохи відрізняється, оскільки продажі у квиткових операторів та витрати на онлайн-навчання майже рівні: 44% проти 40%. Загалом, саме функція продажу квитків через інтернет цього року зросла майже у 2,5 рази порівняно з минулим роком.

Простежуються також істотні зміни за середнім чеком українських користувачів. Незважаючи на коронакризу, вона виросла на 134% і на даний момент становить 410 грн ($15,2). За цим показником Україна входить до топ-10 європейських країн: сусідить із Францією ($22,9) та Австрією ($23,9), і випереджає Нідерланди ($14,6).

Онлайн-покупки українці найчастіше роблять на підставі реклами в соцмережах, тому частина з них – спонтанні. Також активно використовують різного роду знижки та промокоди.

За даними Admitad, у топ основних каналів залучення замовлень виходять: Instagram (20,3%), інтернет-блоги та ЗМІ (19,4%), купонні сервіси (17%), контекстна реклама (10,5%) та кешбек- послуги (9,8%). А ось Facebook аудиторія спокійніша – покупки там роблять лише 5,6% від загальної частки інтернет-замовлень.

Найближчим часом бурхливого зростання сегмента онлайн-продажів в Україні не очікується, але й відкату назад, уточнюють аналітики, чекати точно не варто.