Цей рік став дуже ефективним для Audi. Німецький виробник випустив кілька нових електромобілів, тим самим збільшивши вдвічі лінійку "зелених" машин, повідомляє InsideEVs.

У першому півріччі з'явилися e-tron GT, RS e-tron GT та кросовери Q4 e-tron та Q4 e-tron Sportback, які доповнили існуюче сімейство e-tron/e-tron Sportback та e-tron S/e-tron S Sportback.

Протягом наступних п'яти років Audi форсує перехід на батарейні електромобілі. І нові інвестиції мають у цьому допомогти. Вкотре компанія збільшила бюджет на розробку новинок до 37 млрд євро. З цієї суми €18 млрд призначені тільки для розробки нових машин "з батареєю" (до них відносяться гібриди і електромобілі, що підключаються). Ці вкладення дозволять бренду до 2025 мати в модельному ряду більше 20 повністю електричних моделей, що більше, ніж у будь-якого іншого бренду.

Починаючи з 2026 року, Audi буде випускати на світовий ринок тільки повністю електричні нові моделі, при цьому поступово відмовляючись від виробництва двигунів внутрішнього згоряння – щоб до 2033 року стати повністю електричним брендом.

За деякими оцінками, з 2030 року "Ауді" постачатиме 3 мільйони автомобілів на рік. Завдяки збільшенню синергії у Volkswagen Group, компанія також має намір досягти операційної рентабельності продажів понад 11% у довгостроковій перспективі.

Проте, німецький автовиробник також зосередить свої сили на зарядній інфраструктурі. Тільки недавно німці оголосили про створення спеціальних хабів, у яких можна відпочити, поки ваш автомобіль заряджається.

Зараз Audi має власну зарядну службу, яка включає близько 290 000 пунктів зарядки в 26 країнах Європи. Проте служба зарядки e-tron перетвориться на IONITY, найбільшу відкриту мережу зарядних станцій високої потужності (HPC) у Європі.