Надія Савченко похвалилася оновленим чином

Колишній народний депутат Надія Савченко похвалилася образами, які їй створили під час зйомок програми "Віпи та Топи" на телеканалі "2+2", і "вибухнула" мережа, повідомляє УНІАН.

Екс-нардеп розмістила фотографії на своїй сторінці у Facebook і лише за дві години знімки зібрали майже 3 тисячі різних позначок, понад 470 коментарів та понад 100 ріпостів.

На знімках Савченко позує у кількох сукнях із досить глибоким декольте. Одна сукня блакитного кольору, а інша – темна з відливом. Під час фотосесії колишня нардеп позувала стоячи, а також сидячи на підлозі та у кріслі.

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

Під час зйомок програми "Віпи та топи" на "2+2" Савченко запросили до салону краси, там їй зробили зачіску та макіяж, а потім вона вирушила вибирати сукню.

Екс-нардеп зізналася, що нечасто ходить до салонів краси, оскільки не вважає за потрібне витрачати на це гроші.

Колишня депутат також поділилася, що колись була платиновою блондинкою, майже перламутровою, а також її волосся було бордовим, баклажанним і синім.

Крім того, Савченко сказала, що у її гардеробі є чотири-п'ять суворих, класичних суконь без бантів, рюшів та інших декоративних елементів.

Інтернет-користувачі по-різному прокоментували фото Савченко у нових образах.

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Скріншот

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