У Путіна назвали розширення НАТО "питанням життя і смерті" для РФ

Безпека Росії знаходиться під загрозою через нібито "обман" Заходу про непросунення НАТО на схід. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, це "питання життя і смерті" для Росії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1".

"Протягом двох десятиліть останніх, навіть більше, напевно, нас методично обманювали, причому в результаті цього обману ми прийшли до ситуації, коли наша безпека знаходиться під загрозою: знаходиться під загрозою продовження цього самого обману, під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів" , - сказав він.

При цьому Пєсков згадав можливе розширення НАТО на пострадянські країни, включаючи Україну.

"Це вже питання, ну, фактично життя і смерті для нас" , - заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо НАТО продовжить розширення на схід, то в Москві готові до самих різних варіантів дій. Путін буде спиратися на думку військових.