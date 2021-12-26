74-річна Софія Ротару кардинально змінила імідж

Українська співачка Софія Ротару вже не вперше з 2014 року виступає в РФ. Цього разу вона відвідала зйомки новорічного концерту, який покажуть 31 грудня на одному з російських телеканалів, повідомляє УНІАН.

Для виступу на концерті вона змінила імідж. Ротару повторила власний образ з 90-х. На знімках, опублікованих в мережі, вона постала в червоній блискучій майці, шкіряному піджаку зі стразами і шипами, а також в байкерських рукавичках.

"Красуня! Так виглядати в 74! З "Новорічної ночі" 1992 року зовсім не змінилася", "Красуня", "Дуже красива, як завжди, і приємно її слухати", "Мені б в її роки так запалювати" , - пишуть шанувальники в коментарях під фото.