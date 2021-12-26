Volkswagen визначилася із прем'єрою електровена ID. Buzz

Наступник Volkswagen Touran дебютує навесні 2022 року, повідомляє Автоцентр.

Компанія Volkswagen опублікувала новий промо-ролик електричного мінівена ID. Buzz, який має стати заміною паливного Touran. Коротке відео присвячене роботі світлотехніки електровена, офіційна прем'єра якого відбудеться навесні 2022 року.

Як видно на відео головні фари ID. Buzz окреслено тонкими світлодіодними смугами, що сходяться біля логотипу марки центром фальшрадіаторної решітки. Моделі покладено підсвічування дверних ручок. На окремих кадрах видно світловий патерн, ймовірно, проектований на асфальт.

Відомо, що ID. Buzz побудований на тій же платформі MEB, що решта представників ID-лінійки марки. Очікується, що габаритна довжина вена становитиме трохи більше 5 метрів, колісна база – 3,3 метри. На ринку електровен запропонують із заднім та повним приводом. Попередній запас ходу близько 500 км. Докладніша інформація про модель з'явиться під час прем'єри. Не виключено, що під час підготовки до цієї події німецький концерн поділиться ще якимись даними.