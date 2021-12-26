Російські розвідники тренувалися у стрільбі біля кордону України

Близько 500 розвідників 150-ї мотострілецької дивізії загальновійськового об'єднання Південного військового округу (ЮВО) російської армії відпрацювали навички стрілянини. Навчання проводили у зимових умовах на полігоні Кадамовський у Ростовській області, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба Південного військового округу.

"Військовослужбовці вели вогонь зі штатної зброї за мішенями, що імітують техніку та живу силу противника. У ході занять військовослужбовці провели вогневі тренування з усіма видами штатної стрілецької зброї, відпрацювали навички армійської тактичної стрілянини" , - йдеться у повідомленні.

Тим часом 25 грудня Південний військовий округ повідомив, що повертає до пунктів постійної дислокації понад 10 тис. військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах.

Навчання проводилися на полігонах в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, в окупованому Криму, у Ставропольському та Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ у Вірменії, та на території окупованих Абхазії та Південної Осетії.

Зазначимо, 150-та мотострілецька дивізія була створена у 2016 році. Вона була дислокована біля селища Кадамовський у Ростовській області. Як заявив військовий міністр РФ Сергій Шойгу, дивізія створена "в умовах погіршення міжнародних відносин із сусідніми державами".

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у грудні 2021 року 49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Вважають, що вторгнення не буде 41,4% опитаних.