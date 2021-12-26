Україна не виконала зобов'язання меморандуму з МВФ щодо приватизації — аналітики

Аналітики з питань корпоративного управління заявили, що Уряд не виконав зобов’язання з оновленого меморандуму з МВФ щодо продажу щонайменше трьох великих ДП до кінця грудня 2021 року, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в публікації Soe Weekly.

"Згідно з оновленим Меморандумом МВФ, український уряд взяв на себе зобов’язання розпочати тендери з продажу щонайменше трьох великих ДП до кінця грудня 2021 року, включаючи "ОГХК", "Перший Київський машинобудівний завод" та "Президент-готель". Однак жоден з цих аукціонів не відбудеться до цього терміну" , - повідомили вони.

Так, аукціон "ОГХК" знову перенесено, продаж "Першого київського машинобудівного заводу" (більше відомого як "Більшовик") Антимонопольний комітет призупинив, а аукціон "Президент-Готелю" станом на сьогодні так і не оголошений.