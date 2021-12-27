Власники квартир знімають їх із продажу в очікуванні зростання цін

Продавці житла на вторинному ринку Україні тимчасово знімають свої об'єкти з продажу в очікуванні вигіднішого моменту для угоди. Про це розповів співзасновник і CEO оціночної компанії "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, підбиваючи підсумки року, що минає, повідомляє UBR.

За його прогнозом зростання цін на квартири вже не за горами. Важливу роль у цьому відіграє збільшення цінників на первинному ринку житла.

Підсумки та прогнози ринку вторинної нерухомості:

загалом на ринку квартири у готових (не старих) будинках з початку року подорожчали на 15-20%;

ціни у недавно зданих ЖК зросли мінімум на 20%. У старому житловому фонді – на 5-7%;

у старих, аварійних та будинках "на відшибі" ціни просіли на 4-6%;

у найближчі 3-6 місяців ціни на "вторинці" можуть зрости ще на 5-8%;

підігрівати зростання цін буде первинний ринок та доступні іпотечні програми;

частка спекулятивних угод на вторинному ринку – трохи більше 15% всіх угод;

загальний обсяг угод на вторинному ринку у 2021 році зріс приблизно у 1,5 раза у порівнянні з 2020-м;

частина продавців зняли квартири з продажу в очікуванні зростання цін;

квартири в популярних об'єктах з гарною інфраструктурою та біля метро продаються за кілька днів;

Продавці погоджуються на торг вкрай неохоче, скидають не більше 3-5%.

Водночас, додає експерт, оренда житла з початку року подорожчала на 10–15%. На його думку, орендні ставки в найближчі кілька місяців не зростатимуть і, швидше за все, стабілізуються на поточному рівні.