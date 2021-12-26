Прем'єр Ізраїлю пішов на самоізоляцію через COVID-19 у його дочки

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю залишив засідання уряду, коли дізнався, що його доньку виявили COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сам Беннет ще зранку здав негативний експрес-тест на коронавірус. Тепер він зробить додатково ПЛР-тест та залишиться вдома на самоізоляції до надходження його результатів. Контактувати з донькою прем'єр поки що не буде.

Захворіла на коронавірус дочки Беннета 14 років. У червні вона відбулася вакцинацію проти COVID-19.