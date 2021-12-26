Крижаний дощ спровокував велику аварію в США

23 грудня на магістралі I-94 у штаті Вісконсін, який раптово «зарядив» крижаний дощ миттю перетворив дорожнє полотно на натуральну ковзанку. А за таких обставин найчастіше жодна водійська майстерність не допоможе, повідомляє Motor 1.

За повідомленнями очевидців, «нульовим пацієнтом» виявилася вантажівка: багатотонна машина влетіла у відбійник і виставилася впоперек дороги, підім'явши під себе парочку легковиків. А потім спалахнула. Далі розпочався імпровізований «боулінг». Дивлячись на наслідки ДТП, важко повірити, що обійшлося без травм та жертв. Справжнє різдвяне диво, не інакше.

Незважаючи на те, що «заміс» не потрапив в об'єктиви відеореєстраторів та дорожніх камер (або ж влада просто не захотіла ділитися записами?), у нашому розпорядженні опинився відеоролик, знятий у перші хвилини після аварії.

Велика кількість залученої в ДТП вантажної техніки пояснюється тим, що ця ділянка траси I-94 – головна зв'язувальна ланка між штатами Міннеаполіс та Чикаго. А пересуваються «дальнобої», як правило, якраз у нічний та ранковий годинник