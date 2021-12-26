Путін боїться, що Захід буде створювати загрози
Захід може використовувати "гарантії безпеки" як можливість для створення загроз Росії на території сусідніх з нею країн, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін.
"Наша пропозиція щодо гарантій безпеки — вона відкрита, зрозуміла. Ми хотіли, щоб громадськість і Росії, і України, і громадськість Європи, США, зрозуміла, в чому ж полягає наша ідея, що ми хотіли б реалізувати в ході цього переговорного процесу. Нічого поганого я тут не бачу", — заявив Путін.
При цьому він додав, що єдиною метою РФ у діалозі із Заходом є досягнення домовленостей, які забезпечили б безпеку країни та її громадян.
"Це ставить всіх учасників цього переговорного процесу в певні рамки. Але для нас мета тільки одна — досягти домовленостей, які забезпечили б — і сьогодні, і в довгостроковій перспективі — безпеку Росії та її громадян", — додав Путін.