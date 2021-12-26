Україна могла би купувати газ удесятеро дешевше, – Порошенко

Україна ніколи не входила в зиму з такими запасами газу та вугілля. Купувати газ можна було удесятеро дешевше, ніж тепер, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко. За його словами, гроші на блакитне паливо були передбачені.