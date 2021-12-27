Гороскоп на 27 грудня: що чекає на всі знаки Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 27 грудня 2021 року для всіх знаків Зодіаку. Деякі з них можуть перейти межу дозволеного, що негативно позначиться на їх відносинах з оточуючими, повідомляє УНІАН.

Овен

Завтра вам все буде вдаватися. Тому не бійтеся починати щось нове.

Телець

Навколишні завтра захочуть вказати вам на ваше місце. Не беріть це близько до серця.

Близнюки

Комусь може знадобитися ваша порада. Не скупіться на цінну інформацію і допоможи близькій людині.

Рак

А ось Ракам в понеділок зовсім буде не до роботи. Якщо лінь візьме над вами верх, тоді хоча б створюйте видимість роботи.

Лев

Ви - хороший маніпулятор. Завтра ви зможете отримати все, що хочете за допомогою своїх навичок.

Діва

Вам захочеться отримати все і одразу. При цьому конкуренти вас зовсім не цікавлять, ви здатні піти по головах.

Терези

Постарайтеся бути більш дипломатичним у вирішенні різних питань.

Скорпіон

День пройде легко і невимушено, так що можете просто плисти за течією.

Стрілець

Є ймовірність, що ваш керівник зробить вам подаруночок на Новий рік і підвищить на посаді.

Козоріг

Завтра у вас може відбутися серйозна розмова з важливою для вас людиною.

Водолій

Проведіть день в соціумі, спілкуючись з великою кількістю людей.

Риби

А Рибам астрологи радять проявити свої лідерські якості.