У Кремлі пояснили, що Путін готовий обговорювати із Зеленським

Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським лише двосторонні відносини, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков у програмі "Москва. Кремль. Путін".

Втім, заявив Пєсков, спілкуватися як зі стороною конфлікту Донбасі вони не будуть.

"Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання — питання не до Путіна. Путін каже: якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини" , — сказав представник Кремля.

На запитання, чи може Зеленський приїхати на зустріч глав держави СНД у Санкт-Петербурзі, він розсміявся:

"Зеленський може приїхати, безумовно, але я не думаю, що це зробить".

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що його український колега Володимир Зеленський "потрапив під вплив радикальних елементів.