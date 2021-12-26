"Омікрон" та "Дельта" знижують вроджений імунітет

Білки N, Orf6 і Orf9b нейтралізують здатність організму виробляти білки інтерферону у відповідь потрапляння вірусу всередину, повідомляє Корреспондент.

В результаті еволюції штам коронавірусу Альфа почав виробляти більше білків, які пригнічують вроджену імунну систему людини, йдеться у публікації авторитетного наукового журналу Nature. Подібні мутації є у штамів Дельта та Омікрон, сказано у статті.

Білки N, Orf6 і Orf9b нейтралізують здатність організму виробляти білки інтерферону у відповідь потрапляння вірусу всередину.

"Під час попереднього дослідження команда визначила, що деякі мутації в регуляторних ділянках SARS-CoV-2, виявлені в Альфі, присутні в Дельті та Омікроні, - додають вчені" .

Зображення штаму Омікрон, зроблене за допомогою електронного мікроскопа

Влітку група американських учених направила в CDC (Centers for Disease Control and Prevention; Центри з контролю та профілактики захворювань США) документ, у якому стверджує, що штам Дельта не менш заразний, ніж вітряна віспа.

На даний момент все більше лікарів та вчених вважають найбільш заразним штамом варіант Омікрон.