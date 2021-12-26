Німеччина та Росія погодили зустріч по Україні

Німеччина та Росія домовилися провести на початку січня зустріч високопосадовців двох країн для обговорення конфлікту навколо України, повідомляє Корреспондент.

Радник канцлера ФРН Олафа Шольца Йєнс Плетнер та спецпредставник президента РФ по Україні Дмитро Козак проведуть ґрунтовні переговори про конфлікт між Москвою та Києвом, повідомили західні інформагентства з посиланням на джерела в уряді ФРН.

23 грудня Шольц уже провів телефонні переговори із президентом Росії Володимиром Путіним.

За повідомленням Берліна, федеральний канцлер Німеччини в ході розмови наголосив на "нагальній необхідності деескалації" і закликав форсувати переговори щодо України в рамках нормандського формату, в яких, поряд з Росією, Україною та Німеччиною, бере участь і Франція.

Російсько-український конфлікт

У жовтні 2021 року надходили масові повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Президент України Володимир Зеленський заявив, що біля кордонів його країни розміщено до 100 тисяч російських військовослужбовців.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд припустила, що Росія може вторгнутися до України на початку 2022 року. Сполучені Штати та інші країни Заходу пригрозили РФ жорсткішими санкціями на випадок такого сценарію.

Москва заперечує плани вторгнення в Україну та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні цієї країни та проведенні маневрів біля російських кордонів.

25 грудня міністерство оборони РФ повідомило про завершення маневрів у прикордонних з Україною районах. Згідно з повідомленням відомства, до місць постійної дислокації повернуться понад 10 тисяч російських солдатів.

На сході України з 2014 року продовжується збройний конфлікт між проросійськими сепаратистами та українською армією. Україна та Захід звинувачують Москву у наданні військової допомоги сепаратистам. Кремль заперечує це.