Глава Єврокомісії: Росія має припинити провокації

Європейський Союз хоче хороших відносин з Росією, проте ставить їх у залежність від ситуації з Україною, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, "за будь-якою агресією проти України підуть санкції з масштабними наслідками".

"Вони готові. Європейські країни єдині і діють в координації з США і НАТО. Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить від її дій. Вона повинна припинити провокації" , — заявила глава Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський Союз готовий не просто посилити санкції проти Російської Федерації, а вжити "безпрецедентні заходи".