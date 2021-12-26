У Києві з автомобілів створили яскраву новорічну ялинку

У Києві автомобілісти традиційно створили зі своїх авто новорічну ялинку. У цьому заході використали понад 300 машин, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал "Типовий Київ", який також опублікував відповідне відео.

"Під час перформансу повністю занурені в новорічну атмосферу автолюбителі загадували бажання та співали новорічні пісні" , - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як власники авто розташували свої машини таким чином, щоб вони разом нагадували ялинку. При цьому вони увімкнули фари та аварійний сигнал.

Нагадаємо, новорічна ялинка в будинку має бути прикрашена за всіма правилами енергетичних потоків для привернення уваги символу року – Тигра. Також значення має і місце розташування ялинки, і колір іграшок, якими ви її прикрашаєте.