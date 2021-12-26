ЗМІ: Британія планує евакуацію військ з України

Понад 100 британських військовослужбовців займаються навчанням українських сил. Більшість знаходиться в Яворів, повідомляє Корреспондент.

Британські війська готові до евакуації з України у разі вторгнення Росії, пише газета Daily Express із посиланням на джерела 26 грудня. Видання зазначає, що командувачі Збройних Сил Великобританії вже склали плани дій у надзвичайних ситуаціях.

"Військове керівництво має організувати всеосяжний "огляд" [британської навчальної місії] Orbital, щоб надалі гарантувати, що весь персонал Сполученого Королівства буде "безпечно виведений з української території", - йдеться у матеріалі газети .

Понад 100 британських військовослужбовців займаються навчанням українських сил. Більшість британських сил в Україні знаходиться в місті Яворів Львівської області, невелика група офіцерів штабу знаходиться в Києві, пише видання.

Джерела стверджують, що у разі ескалації конфлікту британські військові вирушать до кордону з Польщею.

Наказ про евакуацію надійде від начальника Управління британського спільних операцій штабу генерал-полковника Чарлі Стрикланда. Його підлеглі вже незабаром "будуть напоготові", а також спостерігатимуть за "атмосферою" та обстановкою.

Як зазначає газета, Стрикланд двічі на день отримуватиме відомості про ситуацію в Україні, яка склалася через стягування російських військ.

Раніше британська газета Mirror повідомила, що Лондон готовий перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення.