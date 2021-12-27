У Білому домі заявили про "небачені санкції" у разі вторгнення РФ в Україну

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що адміністрація Байдена запровадить "небачені санкції" проти Росії у разі військового вторгнення до України, повідомляє Новое время.

"Ми дуже чітко розуміємо, що Росія не повинна порушувати суверенітет України, що ми повинні стати - і ми встаємо - за її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками щодо цього, і ми чітко заявили, що готові ввести санкції, небачені раніше" , – заявила політик.

Також Гарріс не стала відповідати на запитання, чи потенційні санкції Заходу можуть торкнутися особисто глави Кремля Володимира Путіна.