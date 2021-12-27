У Білому домі заявили про "небачені санкції" у разі вторгнення РФ в Україну
Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що адміністрація Байдена запровадить "небачені санкції" проти Росії у разі військового вторгнення до України, повідомляє Новое время.
"Ми дуже чітко розуміємо, що Росія не повинна порушувати суверенітет України, що ми повинні стати - і ми встаємо - за її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками щодо цього, і ми чітко заявили, що готові ввести санкції, небачені раніше", – заявила політик.
Також Гарріс не стала відповідати на запитання, чи потенційні санкції Заходу можуть торкнутися особисто глави Кремля Володимира Путіна.
"Я не збираюся говорити про конкретні санкції, але ми роз'яснюємо це йому та ведемо прямі розмови", - заявила Гарріс.