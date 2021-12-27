Вчені виявили новий симптом небезпечного виду раку

Симптомом раку підшлункової залози може бути відчуття лоскоту під ребрами. Це досить агресивний вид раку, оскільки 95% хворих, уражених ним, помирають протягом п'яти років після його виявлення, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Еxpress, симптоми раку підшлункової залози досить відомі – біль у животі, відсутність апетиту та втрата ваги. Проте вчені заявили ще про одну, раніше невідому ознаку цього захворювання. Це можуть бути дивні відчуття під ребрами, схожі на лоскіт.

Фахівці некомерційної організації, одного з найбільших приватних медичних та дослідницьких центрів світу Mayo Clinic зазначають, що на рак підшлункової залози вказують болі в животі, які віддають у спину, відсутність апетиту та раптова втрата ваги.

Проте, як зазначили фахівці в британському медичному журналі BMJ, у раку підшлункової залози можуть бути і не типові симптоми. Зокрема, в журналі розповідається про пацієнтку на ім'я Рейчел, яка звернулася до лікаря через біль під ребрами, який вона списала на розтяг. Після ретельного огляду, який також включав пальпацію, прослуховування серця та легень, жінці рекомендували звернутися до кардіолога. Ефекту це не дало.

Далі лікар направив Рейчел до фахівця, який провів ендоскопію і зробив знімок, але раку не запідозрив, припустивши грижу харчового отвору. Після повторного вивчення знімків, медик дійшов висновку, що у пацієнтки пухлина посередині підшлункової залози і друга в печінці.

І хоча Рейчел спочатку говорила про біль, інші пацієнти з тією ж проблемою, за інформацією Health Talk, розповідають про "лоскочучі" або "пульсуючі" відчуття.

За даними The Pancreas Foundation, невелику частку випадків раку підшлункової залози називають раком острівцевих клітин. У цьому випадку підшлункова залоза виробляє дуже багато інсуліну, що веде до низького рівня цукру в крові. Як наслідок, пацієнти можуть відчувати озноб, м'язові спазми та діарею.

Фахівці погодилися, що рак підшлункової залози досить важко виліковний і успіх у лікуванні чекає невелику частину пацієнтів. Однак вони дали рекомендації, як знизити ризик певних форм цього захворювання та уповільнити темпи розвитку ракових клітин.

Для цього вони порадили віддати перевагу продуктам із вмістом поліфенолів, які особливо добре борються із запаленням. А також звернути увагу на ягоди, які, за словами лікарів, здатні уповільнити ріст раку підшлункової.