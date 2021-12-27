Дієтологи розвінчали 5 міфів про молочні продукти

Про користь молока всі ми чули з дитинства та передавали ці знання своїм дітям. Сучасна дієтологія приголомшує: материнське молоко – єдине, яке справді корисне та необхідне для повноцінного розвитку, решта користі молочних продуктів – міф, повідомляє Обозреватель.

Чи справді це так, і молоко не таке уже й корисне, як ми думаємо? Видання Physicians Committee проаналізувало та опублікувало результати деяких досліджень з цього питання.

Міф 1. Молоко зміцнює кістки

З дитинства ми чули, що молочні продукти – найкраще джерело кальцію, який необхідний для зміцнення кісткової системи. Однак зв'язок вживання молочних продуктів та здоров’ям кісток – лише розповсюджений міф. Одразу кілька досліджень довели це.

Дослідження не пов'язують засвоєння кальцію з молочними продуктами. Джерело: pixabay.com

Так, опублікований Brititsh Medical Journal аналіз свідчить, що кількість спожитого молока у підлітковому віці жодним чином не вплинула на ризик та частоту переломів шийки стегна у людей похилого віку. Інше дослідження показало, що факти того, що кальцій, який потрапляє до організму з харчовими продуктами, запобігає переломам кісток, є слабкими та суперечливими.

Міф 2. Молоко допомагає худнути

Рекламні проспекти закликають до вживання молочної продукції тих, хто прагне зменшити вагу, однак наука спростовує ці твердження. До того ж, одне масштабне дослідження зробило висновок, що молоко може навіть призводити до збільшення маси тіла. Учасники експерименту не тільки не схудли, а ще й ті, хто мав у раціоні більше молочних продуктів, додали у вазі.

Навіть низькокалорійне молоко не впливає на зменшення ваги. Джерело: pixabay.com

Слід зауважити, що помірне вживання кисломолочних продуктів може допомогти у налагодження роботи кишківника, що, своєю чергою, позитивно впливає на процеси травлення.

Міф 3. Молоко – ідеальна природа їжа

Насправді встановлено, що понад 60% людей страждають на непереносимість лактози, що, своєю чергою, може викликати неприємні симптоми в організмі, навіть викликаючи онкологічні захворювання.

Для збалансованого харчування одного молока замало. Джерело: pixabay.com

Водночас невелику кількість молока можна додавати до раціону кожного.

Міф 4. Дітям необхідне молоко

Справді, материнське молоко життєво необхідне для немовлят, оскільки містить всі необхідні для них поживні речовини, а тривале грудне вигодовування зміцнює дитячий імунітет та захищає від хвороб. Однак після відлучення від грудей дітям не потрібна велика кількість молока для того, щоб бути здоровими.

Грудне вигодовування - запорука дитячого здоров'я. Джерело: pixabay.com

Деякі медики пов’язують вживання молока у ранньому віці з виникненням кольок та діабету І типу. Також молоко є досить поживним, тому може зменшувати почуття голоду та призводити до того, що дитина недотримує корисних речовин з іншої іжі.

Міф 5. Молоко корисне для роботи серця

Налагоджена робота серцево-судинної системи залежить від багатьої чинників, у тому числі від харчування. Молоко та молочні продукти містять насичені жири. Велика їх кількість спричиняє закупорку артерій.

Насичені жири можуть шкодити серцевій системі. Джерело: pixabay.com

Також у молоці міститься дієтичний холестерин. Раціон харчування, в якому переважають насичені жири та холестерин, шкодить роботі серця. Водночас слід зазначити, що, наприклад, молоко на рослинній основі не містить насичених жирів.

Як бачимо, науковці представляють різносторонні, іноді навіть протилежні, свідчення користі чи шкоди молочних продуктів. Насправді, більшість з них погоджуються у тому, що помірність – найкращий вихід. Складайте своє меню правильно, враховуйте особливості власного організму, цікавтеся властивостями харчових продуктів – і ваш раціон буде збалансованим та корисним.