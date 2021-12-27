Як уберегти новорічну ялинку від дітей та тварин: забавні лайфхаки

Ялинка є головним атрибутом новорічних свят у будинку, однак прикрасити зелену красуню, коли вдома живуть маленькі дітлахи і тварини – дуже непросто. Котів спантеличує поява нового аксесуару, а діткам цікаво погратися з яскравими іграшками, повідомляє Обозреватель.

Господарі намагаються всіма зусиллями вберегти новорічні прикраси від маленьких рук і лап. Сайт зібрав лайфхаки із соцмереж, які допоможуть захистити ялинку від бешкетників.

Лис любить гратися з усіма новими предметами в будинку. Він вже кілька разів поспіль перекидав ялинку, тому господарі повішали штучне дерево на стелю.

Лис дістав новорічну ялинку. Джерело: Reddit/lokitheredfox

Господарі вирішили не ставити вдома ялинку, а прикрасити люстру. Маленькі бешкетники поки не дістають до стелі.

Креативні господарі прикрасили люстру. Джерело: Instagram/kniki

Кішка злиться, що не може дістатися до новорічних прикрас.

Господарі прикрасили кілька гілочок ялинки. Джерело: Reddit/jennthemermaid

Ялинку сховали в скляний сейф, щоб зберегти іграшки цілими до кінця різдвяного періоду.

Ялинка стоїть у скляній коробці. Джерело: Instagram/nettegbg

Ялинка в клітці розсмішила користувачів соцмереж. Однак, більше немає іншого виходу, як зберегти новорічну красуню від лап рудого бешкетника.

Ялинку закрили у клітці. Джерело: Youtube/Cole and Marmalade

Молода вівчарка нападала на ялинку, тому господарям довелося встановити паркан.

Собака нападала на новорічне дерево. Джерело: Imgur/Rg4zkoN

Коти бояться шуму пилососа, тому господарі встановили мініатюрне дерево прямо на його ручці.

Кіт з цікавістю споглядає на новорічне дерево. Джерело: Instagram/coleandmarmalade

Господарі обгорнули ялинку прозорою харчовою плівкою.

Ялинку врятували під лап песика. Джерело: Instagram/dogloverstore

Дітлахи вирішили прикрасити ялинку по-своєму.