Як уберегти новорічну ялинку від дітей та тварин: забавні лайфхаки
Ялинка є головним атрибутом новорічних свят у будинку, однак прикрасити зелену красуню, коли вдома живуть маленькі дітлахи і тварини – дуже непросто. Котів спантеличує поява нового аксесуару, а діткам цікаво погратися з яскравими іграшками, повідомляє Обозреватель.
Господарі намагаються всіма зусиллями вберегти новорічні прикраси від маленьких рук і лап. Сайт зібрав лайфхаки із соцмереж, які допоможуть захистити ялинку від бешкетників.
Лис любить гратися з усіма новими предметами в будинку. Він вже кілька разів поспіль перекидав ялинку, тому господарі повішали штучне дерево на стелю.
Господарі вирішили не ставити вдома ялинку, а прикрасити люстру. Маленькі бешкетники поки не дістають до стелі.
Кішка злиться, що не може дістатися до новорічних прикрас.
Ялинку сховали в скляний сейф, щоб зберегти іграшки цілими до кінця різдвяного періоду.
Ялинка в клітці розсмішила користувачів соцмереж. Однак, більше немає іншого виходу, як зберегти новорічну красуню від лап рудого бешкетника.
Молода вівчарка нападала на ялинку, тому господарям довелося встановити паркан.
Коти бояться шуму пилососа, тому господарі встановили мініатюрне дерево прямо на його ручці.
Господарі обгорнули ялинку прозорою харчовою плівкою.
Дітлахи вирішили прикрасити ялинку по-своєму.