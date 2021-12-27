Курс валют НБУ на 27 грудня

Курс валют НБУ на 27 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 27 грудня 2021 року

Курс долара порівняно з 26 грудня не змінився і склав 27.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 36,62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.63 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і становить 6.67 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.274700
EUR Євро 30,845000
RUB Рубль 0.370900
GBP Фунт стерлінгів 36.617600
CHF Швейцарський франк 29.631900
PLN Польський злотий 6.671900

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