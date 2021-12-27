Курс валют НБУ на 27 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 27 грудня 2021 року
Курс долара порівняно з 26 грудня не змінився і склав 27.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.
Євро не змінився і його курс склав 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 36,62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.63 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.
Курс польського злотого не змінився і становить 6.67 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.274700
|EUR
|Євро
|30,845000
|RUB
|Рубль
|0.370900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.617600
|CHF
|Швейцарський франк
|29.631900
|PLN
|Польський злотий
|6.671900