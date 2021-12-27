Курс валют НБУ на 27 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 27 грудня 2021 року

Курс долара порівняно з 26 грудня не змінився і склав 27.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 36,62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.63 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і становить 6.67 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.