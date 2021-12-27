Карпати та спа-відпочинок: кращі курорти України для зимової відпустки

Від гірськолижного Драгобрату до санаторіїв Львівської області: куди поїхати у січні, пише Катерина Гончарова, РБК-Україна.

Куди поїхати у зимову відпустку в Україні? Часом вибрати локацію досить нелегко. З іншого боку, в зимовий період дістатися до деяких популярних локацій стає простіше. І це - додатковий аргумент на користь того, щоб придивитись до одного з курортів західної України.

Наприклад, недавно "Укрзалізниця" запустила "Буковельський експрес" до туристичних місць Карпат. Він курсуватиме за маршрутом Львів-Ясіня-Львів.

Зазначено, що це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника.

Потяг вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25. Експрес робитиме зупинки на станціях: Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта. Він курсуватиме щодня з 25 грудня до 16 січня, крім 1 та 4 січня. Потім курсуватиме щоп'ятниці, суботи та неділі.

Який гірськолижний курорт України обрати

Попри карантинні обмеження, в Україні в січні буде працювати більшість туристичних об'єктів і гірськолижних курортів. При цьому, скрізь треба дотримуватися загальних правил безпеки - соціальної дистанції, носіння масок а також треба мати при собі COVID-сертифікат або довідку про одужання.

Перерахуємо деякі популярні гірськолижні курорти України для відпочинку взимку.

Буковель в Івано-Франківській області - мабуть, найпопулярніший гірськолижний курорт країни. Його відрізняє великий вибір трас як для новачків, так і для професіоналів, хороша інфраструктура, готелі на різний бюджет.

Гірськолижний сезон тут відкрили вже 16 грудня. Тут багато різноманітних спа-готелів, де можна відпочити в атмосферу релаксу і комфорту. До речі, багато хто вважає це місце дуже дорогим курортом.

Фото: Буковель - найвідоміший гірськолижний курорт України (wikipedia.org)

Мигове - невеликий гірськолижний курорт у Чернівецькій області. Трас тут менше, ніж у Буковелі, і вони менші за розміром. Його частіше вибирають ті, хто тільки вчиться кататися на лижах і сноуборді. Також Мигове чудово підходить для сімейного відпочинку з дітьми.

Тутешня траса добре підходить для новачків, є можливість навчитися в інструктора. Також ціни тут нижчі, ніж на курорті Буковель. Тому Мигове підійде і тим, хто шукає більш бюджетний відпочинок.

Фото: Невеликий курорт Мигове в Карпатах (надано РБК-Україна)

Драгобрат - не менш відомий серед туристів, чим Буковель. Це найбільш високогірний курорт України, де кататися на лижах можна весь сезон: з листопада по травень. Тут є три основних групи підйомників і гірськолижних трас, які обслуговуються різними компаніями.

"Всі три частини курорту розташовані в пішій доступності, плавно перетікаючи одна в іншу. Але, з огляду на горбисту місцевість всього курорту, пересуватися в лижному спорядженні не дуже зручно. Тому бажано заздалегідь обрати для себе групу підйомників, якими збираєтеся користуватися основну частину часу і шукати житло саме біля них" , - розповідає тревел-блогер Євгенія Колесник.

Фото: Схема трас курорту Драгобрат (drago-brat.com)

Фото: Відпочинок на Драгобраті (Колесник Євгенія)

Цей курорт сім місяців в році вкритий природним снігом, і кататися можна весь сезон: з листопада по травень. Такий клімат дуже зручний для планування поїздки - вирушаючи на Драгобрат, ви точно можете бути впевнені, що застанете зиму. Але таке розташування високо в горах має свої нюанси відпочинку.

Славське - курорт у Львівській області, який був відомий українцям і раніше. Курорт відрізняють більш доступні ціни на відпочинок, якщо порівнювати з цінами в Буковелі. У цьому сезоні в Славське дістатися стало дещо простіше: у грудні сюди запустили поїзди "Інтерсіті", яким можна доїхати на курорт протягом семи годин.

Деякі недоліки логістики (наприклад, відсутність прохідних для легкового транспорту доріг, повільні й не дуже нові підйомники) компенсуються великим вибором трас, хорошими готелями, розвиненою інфраструктурою.

"Укрзалізниця "на зимові свята знову запускає "Лижний експрес" з Києва до Славського (Львівська область). Швидкісний поїзд довезе на гірськолижний курорт менш ніж за 8 годин. На період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 і 8 січня 2022 року призначається курсування поїзда Інтерсіті+ "Лижний експрес" сполученням Київ - Славське.

Цього року можливість придбати єдиний спі-пас у Славському за зразком інших курортів не з'явилася - власники підйомників не змогли домовитися. При цьому вартість скі-пасів зросла на 50-200 гривень, розповіла Ольга Безушко, начальниця відділу туризму та комунікації Славської селищної ради.

Фото: Курорт Славське (slavsko.travel)

Також на курорті відкрилися 5 нових котеджів і комплексів, відпочинок в яких проходить без присутності господарів, зазначає співрозмовниця. За її словами, ціни на проживання не змінилися - відпочинок у двомісному номері-економ з санвузлом на поверсі в сільській садибі стартує від 400 гривень, а середня ціна на стандартний номер на новорічні свята зі сніданком - від 1200 гривень.

Спа-відпочинок та мінеральні води

Ще одна локація - Моршин - не належить до гірськолижного відпочинку, але все ж користується популярністю взимку. Це один з найвідоміших бальнеологічних курортів України: сюди їдуть для відпочинку на мінеральних водах.

У місцевих здравницях можна не тільки відпочити й поправити здоров'я мінеральними водами з корисним складом, але і пройти повну діагностику і необхідний курс лікування. Також тут можна розслабитися в спа: поплавати в басейні, попаритися в різноманітних саунах, отримати курс масажів і догляду за тілом.

Є поширена думка про те, що Моршин - суто радянський курорт, де вкрай мало зручностей для туристів. Хоча тут справді є багато доволі старих санаторіїв, але в Моршині можна знайти й сучасні спа-готелі з комфортною атмосферою: останнім часом таких місць тут з'являється все більше.

Фото: Один з оздоровчих комплексів Моршина (facebook.com/st.charbel)

До речі, багато туристів їдуть в Моршин далеко не один раз: судячи з відгуків гостей місцевих санаторіїв та готелів, вони часто люблять повертатися на цей курорт знову.