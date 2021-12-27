"Як восковий манекен": Пугачова здивувала своєю зовнішністю

Відома співачка Алла Пугачова рідко фотографується зі своїми шанувальниками: ще б пак - зірка рідко виступає, а під час локдауну майже не з'являлася на публіці, повідомляє УНІАН.

Днями користувачці мережі під ніком kati2602 пощастило сфотографуватися з Примадонною. Знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram і написала: "Велика, талановита і така красива".

У кадрі Аллу Борисівну не впізнати: у неї занадто худе обличчя і, здається, підколоті губи. Кидаються у вічі на фото ідеальні зуби виконавиці.

Для виходу в світ Пугачова обрала трендову білу штучну шубу і чорне вбрання. Доповнила вона образ масивними прикрасами на шиї і пальцях. Співачка нанесла нюдовий макіяж і зібрала волосся.

"Як восковий манекен", "Інша аллка стала, інша", "Талант", "Красива" , - пишуть у коментарях до фото на фанатських пабліках, де репостнули знімок з Аллою Борисівною.

Пугачова здивувала мережу / фото instagram.com/kati2602

Нагадаємо, навколо помолоділого обличчя і фігури Пугачової не раз виникали чутки. Багато хто почав писати, що від Примадонни давно нічого не залишилося, її зовнішній вигляд - результат роботи пластичних хірургів.