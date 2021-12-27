Ізраїль дозволив використовувати пігулки Pfizer від COVID-19

Пероральний препарат компанії Pfizer Паксловід (Рaxlovid) для лікування COVID-19 отримав екстрений дозвіл від Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Країна замовила сотні тисяч доз, щоб допомогти населенню боротися із хвилею штаму Омікрон, повідомляє Корреспондент.

Перші 100 тисяч доз надійдуть до країни в середу, 29 грудня, і протягом кількох днів їх розподілять по лікарняних касах.

За результатами другої та третьої фази дослідження Pfizer оголосив про скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% під час призначення Паксловіду протягом трьох днів після появи симптомів ковіду та на 85%, якщо розпочинати лікування протягом п'яти днів.

Очікується, що таблетки будуть настільки ж ефективні проти нового штаму Омікрон, оскільки вони не націлені на білок, у якому міститься більшість мутацій цього штаму, що викликають занепокоєння.