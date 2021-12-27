У "Слузі народу" анонсували чистки у лавах місцевих депутатів

Політична партія "Слуга народу" має намір на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення щодо застосування імперативного мандата до місцевих депутатів від політичної сили. Це означає, що партія може відкликати депутата, який пройшов до місцевої ради за своїм виборчим списком, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наступного року обов'язково застосовуватимемо імперативний мандат до місцевих депутатів. На сьогодні всі обласні організації готують відповідні списки. Вони їх підготують до кінця цього року, тобто, щоб уже в січні-лютому 2022-го ми могли застосувати цю процедуру. Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення: їх ухвалять обласні організації, а затвердить керівництво партії" , – завила голова партії Олена Шуляк.

Вона наголосила, що існує певна юридична процедура застосування імперативного мандата, тому для повного розуміння ситуації на місцях обласні організації отримали завдання підготувати список осіб, які стануть кандидатами "на виліт".

Водночас на уточнювальне запитання про те, про скількох місцевих депутатів із загальної кількості у майже 6,5 тисяч може йти мова, політик зазначила, що "поки що цього ніхто не зможе сказати, тому що обласні організації тільки зараз отримали завдання надати списки таких депутатів", але наголосила, що "навряд чи хто-небудь хотів би застосувати цей механізм в особистих цілях або для покарання когось невгодного".