Як харчуватися перед новорічною вечерею: меню для тих, хто не хочеться поправлятися

За словами психіатра Анни Юсім, словесне насильство – це насильство, яке включає будь-які види образ, в яких використовуються слова в спробі контролювати, маніпулювати або завдавати шкоди іншій людині. І воно може поєднуватись або не поєднуватися з фізичним насильством, пише Ольвія Агаркова, РБК-Україна.

Як і всі форми жорстокого поводження, воно може походити від романтичних партнерів, друзів, членів сім'ї або навіть з боку начальників чи колег. Одна з причин, через яку словесна образа буває важко ідентифікувати, полягає в тому, що вона може виглядати по-різному. Далі — деякі його ознаки.

Сильні суперечки та крики

Часті сильні сварки, в яких одна людина кричить чи лає іншу, є прикладом словесного насильства.

Загрози

Будь-яка загроза вважається словесним насильством. Це може означати загрозу вашій фізичній безпеці, стосункам або навіть безпеці кривдника. Наприклад, такі висловлювання, як "Якщо ти кинеш мене, я вб'ю себе", є формою маніпуляції.

Газлайтінг

Газлайтинг – це тип словесного насильства, у якому жертва починає сумніватися у своїй адекватності. Маніпулятор хоче, щоб ви думали, що це з вами щось не так. Приклад: Ти драматизуєш, Тобі здалося.

Ізоляція

Насильники часто прагнуть ізолювати своїх жертв від друзів та сім'ї, і це можна зробити одними лише словами. Приклад: «Я не думаю, що твоя сім'я дбає про твої інтереси». Це може виглядати як щире занепокоєння, коли насправді йдеться про створення недовіри та встановлення контролю над вами.

Відкриті образи

Відверта образа чи напад – ще один приклад словесного насильства.

Зняття з себе провини

Люди, які здійснюють словесне насильство, чудово вміють перекладати вину на будь-кого, крім самих себе, і особливо на людину, яка протистоїть їм.

Образливі стосунки ніколи не стоять того болю, який вони завдають. І якщо ваше чуття підказує вам, що щось не так, довіряйте цьому почуттю.