У "Слузі народу" прокоментували перехід депутатів до об'єднання Разумкова

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що членам їхньої фракції в парламенті, які вирішили увійти до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", слід спочатку скласти депутатські мандати і лише після цього брати участь у створенні нових політичних брендів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що всі охочі вже перейшли. Водночас хочу звернутися до колег, які теж мають намір (приєднатися до МФО "Розумна політика" – ред.): складайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді й братимете участь у роботі парламенту" , - заявила Шуляк.

Водночас вона зазначила, що МФО "Розумна політика" помітно впливає на діяльність партії "Слуга народу" та настрої всередині політсили.

"Наприклад, чи ведуться переговори членів МФО "Розумна політика" з іншими представниками нашої політичної сили в парламенті? Так, ведуться. Чи приїжджають представники МФО "Розумна політика" до регіонів і працюють із представниками наших обласних організацій? Працюють. Тобто це достатньо серйозна історія. Ми маємо визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони будуть використовувати різні засоби та методи, до цього потрібно бути готовими", – пояснила політик.

Крім того, за її словами, можливість позбавити ексспікера Дмитра Разумкова мандата "теоретично залишається, але юридично це досить складне рішення".