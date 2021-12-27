У "Слузі народу" прокоментували перехід депутатів до об'єднання Разумкова
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що членам їхньої фракції в парламенті, які вирішили увійти до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", слід спочатку скласти депутатські мандати і лише після цього брати участь у створенні нових політичних брендів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сподіваюся, що всі охочі вже перейшли. Водночас хочу звернутися до колег, які теж мають намір (приєднатися до МФО "Розумна політика" – ред.): складайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді й братимете участь у роботі парламенту", - заявила Шуляк.
Водночас вона зазначила, що МФО "Розумна політика" помітно впливає на діяльність партії "Слуга народу" та настрої всередині політсили.
"Наприклад, чи ведуться переговори членів МФО "Розумна політика" з іншими представниками нашої політичної сили в парламенті? Так, ведуться. Чи приїжджають представники МФО "Розумна політика" до регіонів і працюють із представниками наших обласних організацій? Працюють. Тобто це достатньо серйозна історія. Ми маємо визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони будуть використовувати різні засоби та методи, до цього потрібно бути готовими", – пояснила політик.
Крім того, за її словами, можливість позбавити ексспікера Дмитра Разумкова мандата "теоретично залишається, але юридично це досить складне рішення".
"Тому ми вважаємо, що найкраще рішення для Дмитра Олександровича як відповідального політика, яким він себе називає – це самому скласти мандат. Це питання політичної культури, але, зрозуміло, Розумков цього робити не збирається", - додала Шуляк.