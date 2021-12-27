Представлено найкращі нокаути року в UFC (відео)

Найпопулярніший промоушн змішаних єдиноборств UFC представив найкращі нокаути року, що минає, повідомляє УНІАН.

Відео опублікував офіційний YouTube-канал UFC.

У добірку увійшли чотири нокаути: від іржі Прохазкі, Роуз Намаюнас, Ігнасіо Бахамондеса та Камару Усмана.

Думки фанатів ММА щодо того, який з нокаутів був найкращим, розділилися.