МЗС РФ про гарантії безпеки: Ми не блефуємо

Пропозиції Росії щодо гарантій безпеки – не блеф, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє Корреспондент.

"Коли ми говоримо вкрай твердо і визначено, що вимагаємо офіційного відкликання рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, коли ми говоримо, що подальше розширення НАТО треба в принципі виключити, коли ми говоримо, що інфраструктуру НАТО та різного роду заходи, які є провокаційними для Росії, треба відкотити на позиції, які були на момент підписання основного акта Росія–НАТО 1997 року, ми не блефуємо. Це наші реальні пропозиції. Розуміння цього потрібно впроваджувати всіма силами, і ми будемо це робити" , – сказав він.

Рябков зазначив, що переговори із цього питання можуть відбуватися на різних треках.

"Ми також не виключаємо інших треків, думаю, найближчим часом ясність тут покаже себе. Нам би не хотілося одного, щоб за розмовами про те, що є різного роду формати і ними треба користуватися, потонула, скралася суть", – сказав він.

МЗС РФ наполягає, що це питання треба розглянути терміново.

"Питання термінове, ескалація серйозна, проблеми великі, ми повинні покласти край просуванню НАТО, натовської інфраструктури, натовських можливостей далі на схід" , – додав Рябков.