Астаф'єва заявила про розрив із нареченим і назвала причину

У жовтні Даша Астаф'єва шокувала шанувальників заявою про те, що розлучилася зі своїм нареченим, бізнесменом Артемом Кімом після 6 років стосунків. Пара пройшла чимало випробувань разом, планувала весілля, але щось пішло не так, повідомляє РБК-Україна.

В інтерв'ю для програми "Світське життя" зірка розповіла, що її цивільний шлюб впав і зізналася, як живе після розрив з коханим.

Так, Даша зізналася, що багаторічний роман з Кімом став для неї "повчальною і хорошою історією".

Даша Астаф'єва і Артем Кім були разом 6 років (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Це єдиний зв'язок, після якого я залишилася в хороших відносинах. Як з'ясувалося, ми більше друзі, ніж люди, які люблять один одного. Це любов, але це інша любов. Ми не зовсім готові до продовження сімейних відносин. На жаль, іноді якісь погані події можуть зруйнувати і почуття і те, що будувалося роками" , — пояснила Астаф'єва.

Не секрет, що співачка пережила з коханим і його арешт, і суди, і заведену на чоловіка кримінальну справу, через яку він став невиїзним з країни. За словами Даші, суди над Артемом досі тривають. Цей факт став не останнім, що вплинув на розрив пари.

"Ми вичерпали той ресурс почуттів, і боротьби, і всього, що повинно було піти на будівництво сім'ї, і на все добре і хороше. Багато було випробувань, багато втручань чужих людей. Це дуже складно, коли проблеми сильніші, на жаль, ніж стосунки" , — зізналася артистка.

Даша і Артем залишилися друзями після розриву (фото: instagram.com/da_astafieva)

У період відносин, пара жила разом в заміському будинку Кіма, але після того, як молоді люди розійшлися, Даша повернулася в свою київську холостяцьку квартиру. Проте, вона не відчуває себе самотньою і зараз живе для себе.

"Чесно кажучи, я не знаю, як це буде по відношенню до Артема, але мені дуже добре зараз самій. Я ніколи не думала про себе так, як зараз. Звичайно, друзі завжди намагаються когось мені посватати: "Ой, а у нас такий кум самотній". Але я зараз хочу трохи прийти в себе" , - заявила Астаф'єва.

Також занудьгувати Даші не дають її улюблені собаки породи акіта-іну. Песиків молоді люди заводили разом, але Артем залишив вихованців Даші, адже дівчина прикипіла до них всією душею.

Вона витрачає на прогулянки з улюбленцями 2 години вранці і 2 години ввечері, а з хвостатими їй допомагає справжня собача няня.