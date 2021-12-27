У РФ заявили, що планів нападати на Україну "не було і немає"
Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Москва "не планує та не планувала" вторгнення в Україну. Водночас вона звинуватила країни НАТО в нібито активному військовому освоєнні українських територій, повідомляє ТАСС.
"Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає. За останніми опитуваннями 80% наших громадян вважають український народ братнім народом. І тому цілком очевидна вся фейкова історія інформації", - сказала вона.
Російський політик також звинуватила НАТО у "активному освоєнні" території України.
"Йде активне військове освоєння території України, хоча за конституцією України заборонено розміщення іноземних військових баз. Називається це по-іншому, але насправді йде активне військове освоєння території України, з якою у Росії найдовший кордон... Це викликає у нас, безумовно, серйозну стурбованість", - зазначила Матвієнко.