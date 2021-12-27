Електромобілі та гібриди зайняли 26% авторинку Євросоюзу

Ринок легкових автомобілів у ЄС переживає не найкращі часи через дефіцит напівпровідників. Проте продажі електромобілів всіх варіантів, включаючи моделі з водневими осередками та гібриди з можливістю зовнішньої зарядки, продовжують зростати. У цьому сегменті безперечним лідером залишається продукція Tesla, повідомляє 3Dnews.

За даними JATO Dynamics, у листопаді загальний обсяг ринку легкового транспорту ЄС зменшився на 18 % до 855 281 машин у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року, у свою чергу, у листопаді 2020 року спостерігався спад на 29 % порівняно з тим самим місяцем 2019 року.



Проте електромобілі у Європі продаються дуже добре. Частка реєстрацій машин з можливістю зовнішньої електричної підзарядки склала цього місяця 26% - регулятори внесли до баз 217 709 електромобілів, включаючи оснащені портами зарядки гібриди та більш екзотичні види електротранспорту. На думку експертів, стабільне зростання попиту на електромобілі частково пояснюється зростанням інтересу населення до цього виду автомобілів, частково ініціативами урядів і виробників, які стимулюють перехід на нові види транспорту.

Безумовним лідером продажів стала Tesla Model 3 - всього продано 10739 машин, у загальному рейтингу автомобілів вона займає 12 місце. У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року кількість реєстрацій моделі зросла на 119%. Примітно, що нещодавно один з найбільших у Парижі таксопарків — компанія G7 призупинила використання цієї моделі через інцидент зі смертельним наслідком, в результаті якого постраждали десятки людей.

Друге місце займає Renault ZOE (8658 машин, друге місце в рейтингу електромобілів і 21 - у загальному заліку), третє - Dacia Spring (5746, 39 місце відповідно). Четверте, п'яте та шосте місця відповідно посіли Tesla Model Y, Skoda Enyaq iV та Volkswagen ID.4, сьоме та восьме – Hyundai Ioniq 5 та Ford Mustang Mach-E.

Серед гібридів із можливістю зовнішньої підзарядки в трійку увійшли Peugeot 3008 (3855), Volvo XC40 та Ford Kuga (у США продається як Ford Escape).