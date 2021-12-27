Прискорюємо зарядку смартфона увімкнувши одну функцію

Кожен активний користувач гаджетами ненавидить ті моменти, коли в метушні потрібно вишукувати відповідне джерело енергії, щоб підзарядити смартфон або лептоп. І в 99% випадках це відбувається в найнезручніший момент, повідомляє УНІАН.

Переважно на повний заряд зазвичай йде від 3 до 10 годин, залежно від блоку живлення. Ось тільки не всі знають, що цю процедуру можна значно прискорити. Достатньо на своєму девайсі включити функцію, яка була там із самого її початку.

Мовиться про "режим польоту".

Тут все просто: коли телефон перебуває у своєму стандартному режимі, він раз у раз намагається зв'язатися з мобільними вежами і правдиво визначити де ви знаходитесь.

Модуль GPS, безумовно, можна знеструмити, тим самим зменшивши завантаженість на акумулятор, але геолокація відновиться через мобільну мережу замість супутників. При погіршенні якості зв'язку витрата енергії виросте ще більше.

Наскільки швидше заряджається смартфон в режимі польоту? В ході написання статті ми зустріли всілякі цифри, що визначають прискорення процесу зарядки: на 1,5% швидше, на 10%, 20% і т. д.

А все тому, що виграш у часі детермінується декількома факторами. А саме:

станом акумуляторної батареї;

моделей смартфона (і місткістю акумулятора);

показником енергозабезпечення радіомодулів (він не завжди ідентичний навіть для одного і того ж мобільного пристрою).

У нашому випадку, за перші пів години зарядки iPhone SE 2020 в стандартному режимі місткість батареї відновилася лише на 28%, тоді як в авіарежимі – на 33%. Загалом авіарежим допоможе заощадити до 10-15 хвилин. Звичайно, режим польоту вкорочує час зарядки лише в тому випадку, якщо ви при цьому не використовуєте смартфон.

До речі, режим в літаку на комп'ютері теж спрямований на те, щоб заглушити всі передавачі – тим самим ви прискорите підзарядку аналогічно мобільному девайсу.