Засновник Signal: навіть Facebook безпечніший Telegram

Telegram заробив репутацію більш безпечної альтернативи месенджерів WhatsApp або Messenger, порівнянної з підвищеним захистом даних месенджером Signal, що відрізняється, тільки більш відомою. З цим не згоден засновник і глава Signal Моксі Марлінспайк, який заявив, що репутація Telegram з погляду кібербезпеки перебільшена, повідомляє 3Dnews.

Марлінспайк розповів, що повідомлення, надіслані через Telegram, зберігаються на серверах компанії у вихідній формі або у вигляді звичайного тексту, без шифрування для захисту особистих даних користувачів.

Глава Signal зазначив, що у цьому відношенні навіть Messenger та WhatsApp компанії Meta (колишня назва - Facebook) забезпечують конфіденційність краще, ніж Telegram. Обидва ці програми пропонують як мінімум наскрізне шифрування для всіх текстових повідомлень, що надсилаються через їх платформи.

Telegram зберігає всі дані в хмарі в повністю відкритому форматі: тексти, загальні мультимедійні дані, контакти. Навіть Messenger пропонує мінімальний стандартний протокол наскрізного шифрування для даних, що зберігаються на серверах. У випадку Telegram всі, хто має доступ до його сервісів, мають також доступ до всієї бази незахищених даних користувачів месенджера.

Ресурс Winfuture, який першим повідомив про це, стверджує, що програма Telegram по суті є відкритим вікном на сервери, що зберігають всю історію всього, що відбувалося на платформі, яка видима для приватного користувача так само, як для операторів сервера. Якщо, наприклад, хакер вирішить зайнятися стеження за особистими повідомленнями користувача в Telegram, він без особливих зусиль зможе це зробити.