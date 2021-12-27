Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ і НАТО
Влада Туреччини, якщо в цьому буде необхідність, буде готова розглянути заходи, які знизять напруженість між РФ і НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив у понеділок глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.
"Якщо Росія має конкретні очікування щодо Туреччини, щоб знизити напруженість між РФ і НАТО, то ми будемо готові зробити все, що в наших силах", - сказав він на пресконференції, яку транслював телеканал TRT World.
"Нікому не вигідний конфлікт у нашому регіоні", - додав Чавушоглу.