Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ і НАТО

Влада Туреччини, якщо в цьому буде необхідність, буде готова розглянути заходи, які знизять напруженість між РФ і НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив у понеділок глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

"Якщо Росія має конкретні очікування щодо Туреччини, щоб знизити напруженість між РФ і НАТО, то ми будемо готові зробити все, що в наших силах" , - сказав він на пресконференції, яку транслював телеканал TRT World.