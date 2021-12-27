Новорічні закуски і бутерброди: 8 делікатесів за 15 хвилин

Новорічне меню - необхідний щорічний атрибут. Неможливо уявити, щоб на святковому столі був відсутній справжній "Олів'є" або салат з крабових паличок. Проте, крім традиційних ситних страв, завжди будуть до речі легкі закуски - це і швидко, і смачно, повідомляє УНІАН.

Бутерброди на святковий стіл

Закуски в тарталетках

Бутерброди на святковий стіл

Новорічні бутерброди - рецепт / фото ua.depositphotos.com

З крабовими паличками, вершковим сиром і ківі

Сир вершковий - 150 г

Крабові палички - 110 г

Ківі - 1-1,5 шт. (100-160 г)

Багет - 65-100 г

Кріп свіжий - 10 г

Петрушка свіжа - 10 г

Часник - 1 зубчик

Викласти в ємність вершковий сир, додати подрібнену зелень і часник, пропущений через прес. Ретельно перемішати. Крабові палички натерти на дрібній тертці і додати до вершкового сиру. Нарізати багет, намазати пастою, ківі нарізати кружечками і викласти на кожен шматочок багета.

З тунцем, яйцями і маринованими огірками

Тунець консервований - 140 г (1 банка)

Огірки мариновані або солоні - 100 г (2 шт.)

Яйця - 2 шт.

Майонез - 1 ст. л

Хліб білий тостовий - 150 г (6 шматочків)

Цибуля зелена - 20 г

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Яйця відварити круто і остудити в холодній воді. Остиглі яйця нарізати дрібними кубиками, так само вчинити з огірками. З'єднати інгредієнти в мисці, додавши до них подрібнену зелену цибулю. Відкрити банку з тунцем, злити рідину, перекласти рибу в ємність, розім'яти виделкою і перемішати з іншими складовими. Заправити майонезом, при необхідності посолити і поперчити.

Розрізати скибочки хліба так, щоб вийшли трикутники, обсмажити на сухій сковороді, в духовці або в тостері. Остиглі грінки намазати пастою, посипати зверху зеленою цибулею.

З червоною рибою, яєчною пастою і лимоном

Риба червона солона (форель) - 100 г

Багет - 130 г

Яйце - 1 шт.

Лимон - 40 г (0,5 шт.)

Майонез - 1 ст. л

Гірчиця готова - 1 ч. л

Яйця відварити круто, потім остудити і натерти на дрібній тертці. Додати майонез і гірчицю, перемішати. Багет нарізати кружечками, намазати на нього яєчну пасту і викласти бутерброди на блюдо. Червону рибу нарізати скибочками, покласти зверху на бутерброди. Лимон тонко нарізати і викласти по 2 шматочки на кожен гурток багета.

Закуска з сиру і шпинату

Сир 18% - 300 г

Шпинат (листя) - 90 г

Хліб чорний або багет - 300 г

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Для прикраси:

Ікра червона - 10 г

Морква - 10 г

Маслини без кісточок - 10 г

Чорний хліб нарізати кружечками або нарізати багет. Шпинат промити, обсушити і викласти в чашу блендера, туди ж додати сир, сіль і перець. Збити інгредієнти занурювальним блендером. Якщо сир сухуватий, можна додати трохи кип'яченої води.

Викласти сирну масу на хліб формою ялинки за допомогою ложки або кондитерського шприца. Прикрасити дрібно нарізаною морквою і маслинами.

Закуски в тарталетках

Легкі закуски на Новий рік / ua.depositphotos.com

З куркою і грибами

Тарталетки - 15-20 шт.

Філе куряче - 500 г

Печериці - 300 г

Яйця (відварені) - 3 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Майонез - 3 ст. л

Масло рослинне - 2 ст. л

Сіль - за смаком

Суміш мелених перців - за смаком

Для прикраси:

Маслини - 15-20 шт. (за кількістю тарталеток)

Петрушка свіжа - за смаком

Курячу грудку помити, запекти, відварити або обсмажити на сковороді. Печериці дрібно нарізати, подрібнити цибулю. Викласти гриби і цибулю на сковороду, обсмажити до готовності.

В кінці посолити, поперчити і дати охолонути. Курку дрібно нарізати, так само вчинити з яйцями. У великій ємності змішати філе, яйця, гриби і цибулю, заправити майонезом і перемішати. Заповнити тарталетки начинкою, прикрасити листям петрушки і маслинами.

З крабовими паличками, кукурудзою і авокадо

Тарталетки з пісочного тіста - 16 шт.

Авокадо - 210 г

Крабові палички - 6 шт. (100 г)

Кукурудза консервована - 70 г

Майонез - 20 г

Петрушка свіжа - 3-4 гілочки

Сіль - 2 щіпки

Крабові палички дістати з упаковки, дрібно нарізати. Авокадо акуратно розрізати уздовж, провернути і дістати кісточку. Зробити кілька надрізів по м'якоті, а потім ложкою дістати її з шкірки. Дрібно нарізати зелень. В окрему ємність викласти всі інгредієнти і додати кукурудзу. Заправити майонезом, поперчити, ретельно перемішати. Заповнити тарталетки святковою начинкою.

З сиром, яйцями, червоною рибою та ікрою

Тарталетки пісочні (великі) - 1 упаковка (6 шт.)

Сир твердий - 100 г

Риба червона малосольна - 80 г

Ікра червона - 25 г

Яйця - 2 шт.

Майонез - 1 ст. л

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Для прикраси:

Морква середня - 1 шт.

Огірок - 1 шт.

Відварити моркву і яйця, потім яйця очистити від шкаралупи і натерти на тертці. Твердий сир також натерти і з'єднати з яйцями. Червону рибу нарізати невеликими шматочками і додати в ємність. Заправити майонезом, посолити, поперчити.

Варену моркву очистити, нарізати кружечками, а потім вирізати з них зірки. Огірок вимити, тонко нарізати за допомогою картоплечистки, скрутити в рулети. Взяти зубочистки, нанизати на кожну спочатку огірковий рулет, а потім зірку з моркви (вона повинна бути вгорі). Заповнити тарталетки начинкою, зверху викласти червону ікру і поставити зубочистки.

Оселедець під шубою

Оселедець (філе) - 250 г

Буряк відварний - 200 г

Сир вершковий - 150 г

Морква відварна - 100 г

Цибуля ріпчаста червона - 50 г

Хліб чорний - 9 шматків

Сіль - за смаком

Для прикраси (за бажанням):

Яйце варене

Цибуля зелена

Морква, буряк і вершковий сир скласти в чашу блендера, посолити і подрібнити. Якщо ви хочете, щоб смак був більш звичним, можна замість вершкового сиру додати картопляне пюре і майонез. Спробувати готову масу на смак, при необхідності додати приправи, перекласти її в кондитерський мішок і прибрати в холодильник.

Приготувати тарталетки: хліб нарізати скибочками, зрізати скоринки, розігріти духовку до 200°С. Дно форми для кексів змастити маслом, викласти хліб, запікати 10 хвилин. Цибулю нарізати півкільцями або дрібними кубиками, філе оселедця також подрібнити. У готові тарталетки з хліба викласти цибулю і оселедець, зверху зробити "трояндочки" з бурякового мусу. За бажанням прикрасити вареними яйцями і зеленою цибулею.