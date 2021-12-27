Новорічні закуски і бутерброди: 8 делікатесів за 15 хвилин
Новорічне меню - необхідний щорічний атрибут. Неможливо уявити, щоб на святковому столі був відсутній справжній "Олів'є" або салат з крабових паличок. Проте, крім традиційних ситних страв, завжди будуть до речі легкі закуски - це і швидко, і смачно, повідомляє УНІАН.
- Бутерброди на святковий стіл
- Закуски в тарталетках
Бутерброди на святковий стіл
З крабовими паличками, вершковим сиром і ківі
- Сир вершковий - 150 г
- Крабові палички - 110 г
- Ківі - 1-1,5 шт. (100-160 г)
- Багет - 65-100 г
- Кріп свіжий - 10 г
- Петрушка свіжа - 10 г
- Часник - 1 зубчик
Викласти в ємність вершковий сир, додати подрібнену зелень і часник, пропущений через прес. Ретельно перемішати. Крабові палички натерти на дрібній тертці і додати до вершкового сиру. Нарізати багет, намазати пастою, ківі нарізати кружечками і викласти на кожен шматочок багета.
З тунцем, яйцями і маринованими огірками
- Тунець консервований - 140 г (1 банка)
- Огірки мариновані або солоні - 100 г (2 шт.)
- Яйця - 2 шт.
- Майонез - 1 ст. л
- Хліб білий тостовий - 150 г (6 шматочків)
- Цибуля зелена - 20 г
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
Яйця відварити круто і остудити в холодній воді. Остиглі яйця нарізати дрібними кубиками, так само вчинити з огірками. З'єднати інгредієнти в мисці, додавши до них подрібнену зелену цибулю. Відкрити банку з тунцем, злити рідину, перекласти рибу в ємність, розім'яти виделкою і перемішати з іншими складовими. Заправити майонезом, при необхідності посолити і поперчити.
Розрізати скибочки хліба так, щоб вийшли трикутники, обсмажити на сухій сковороді, в духовці або в тостері. Остиглі грінки намазати пастою, посипати зверху зеленою цибулею.
З червоною рибою, яєчною пастою і лимоном
- Риба червона солона (форель) - 100 г
- Багет - 130 г
- Яйце - 1 шт.
- Лимон - 40 г (0,5 шт.)
- Майонез - 1 ст. л
- Гірчиця готова - 1 ч. л
Яйця відварити круто, потім остудити і натерти на дрібній тертці. Додати майонез і гірчицю, перемішати. Багет нарізати кружечками, намазати на нього яєчну пасту і викласти бутерброди на блюдо. Червону рибу нарізати скибочками, покласти зверху на бутерброди. Лимон тонко нарізати і викласти по 2 шматочки на кожен гурток багета.
Закуска з сиру і шпинату
- Сир 18% - 300 г
- Шпинат (листя) - 90 г
- Хліб чорний або багет - 300 г
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
Для прикраси:
- Ікра червона - 10 г
- Морква - 10 г
- Маслини без кісточок - 10 г
Чорний хліб нарізати кружечками або нарізати багет. Шпинат промити, обсушити і викласти в чашу блендера, туди ж додати сир, сіль і перець. Збити інгредієнти занурювальним блендером. Якщо сир сухуватий, можна додати трохи кип'яченої води.
Викласти сирну масу на хліб формою ялинки за допомогою ложки або кондитерського шприца. Прикрасити дрібно нарізаною морквою і маслинами.
Закуски в тарталетках
З куркою і грибами
- Тарталетки - 15-20 шт.
- Філе куряче - 500 г
- Печериці - 300 г
- Яйця (відварені) - 3 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Майонез - 3 ст. л
- Масло рослинне - 2 ст. л
- Сіль - за смаком
- Суміш мелених перців - за смаком
Для прикраси:
- Маслини - 15-20 шт. (за кількістю тарталеток)
- Петрушка свіжа - за смаком
Курячу грудку помити, запекти, відварити або обсмажити на сковороді. Печериці дрібно нарізати, подрібнити цибулю. Викласти гриби і цибулю на сковороду, обсмажити до готовності.
В кінці посолити, поперчити і дати охолонути. Курку дрібно нарізати, так само вчинити з яйцями. У великій ємності змішати філе, яйця, гриби і цибулю, заправити майонезом і перемішати. Заповнити тарталетки начинкою, прикрасити листям петрушки і маслинами.
З крабовими паличками, кукурудзою і авокадо
- Тарталетки з пісочного тіста - 16 шт.
- Авокадо - 210 г
- Крабові палички - 6 шт. (100 г)
- Кукурудза консервована - 70 г
- Майонез - 20 г
- Петрушка свіжа - 3-4 гілочки
- Сіль - 2 щіпки
Крабові палички дістати з упаковки, дрібно нарізати. Авокадо акуратно розрізати уздовж, провернути і дістати кісточку. Зробити кілька надрізів по м'якоті, а потім ложкою дістати її з шкірки. Дрібно нарізати зелень. В окрему ємність викласти всі інгредієнти і додати кукурудзу. Заправити майонезом, поперчити, ретельно перемішати. Заповнити тарталетки святковою начинкою.
З сиром, яйцями, червоною рибою та ікрою
- Тарталетки пісочні (великі) - 1 упаковка (6 шт.)
- Сир твердий - 100 г
- Риба червона малосольна - 80 г
- Ікра червона - 25 г
- Яйця - 2 шт.
- Майонез - 1 ст. л
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
Для прикраси:
- Морква середня - 1 шт.
- Огірок - 1 шт.
Відварити моркву і яйця, потім яйця очистити від шкаралупи і натерти на тертці. Твердий сир також натерти і з'єднати з яйцями. Червону рибу нарізати невеликими шматочками і додати в ємність. Заправити майонезом, посолити, поперчити.
Варену моркву очистити, нарізати кружечками, а потім вирізати з них зірки. Огірок вимити, тонко нарізати за допомогою картоплечистки, скрутити в рулети. Взяти зубочистки, нанизати на кожну спочатку огірковий рулет, а потім зірку з моркви (вона повинна бути вгорі). Заповнити тарталетки начинкою, зверху викласти червону ікру і поставити зубочистки.
Оселедець під шубою
- Оселедець (філе) - 250 г
- Буряк відварний - 200 г
- Сир вершковий - 150 г
- Морква відварна - 100 г
- Цибуля ріпчаста червона - 50 г
- Хліб чорний - 9 шматків
- Сіль - за смаком
Для прикраси (за бажанням):
- Яйце варене
- Цибуля зелена
Морква, буряк і вершковий сир скласти в чашу блендера, посолити і подрібнити. Якщо ви хочете, щоб смак був більш звичним, можна замість вершкового сиру додати картопляне пюре і майонез. Спробувати готову масу на смак, при необхідності додати приправи, перекласти її в кондитерський мішок і прибрати в холодильник.
Приготувати тарталетки: хліб нарізати скибочками, зрізати скоринки, розігріти духовку до 200°С. Дно форми для кексів змастити маслом, викласти хліб, запікати 10 хвилин. Цибулю нарізати півкільцями або дрібними кубиками, філе оселедця також подрібнити. У готові тарталетки з хліба викласти цибулю і оселедець, зверху зробити "трояндочки" з бурякового мусу. За бажанням прикрасити вареними яйцями і зеленою цибулею.