У Tesla Model S встановили бензиновий V8 від Chevrolet Camaro

У той час як електромобілі набирають популярності, блогер Річ Бенуа опублікував на своєму YouTube-каналі Rich Rebuilds неймовірне відео, яке викликало немалий інтерес. У ньому автор показує, як встановлює електричну Tesla бензиновий V8 від Chevrolet Camaro, повідомляє Автоцентр.

Спеціально для такого неймовірного перетворення Річ купив пошкоджену під час повені Tesla Model S. Міняти електричну силову установку седана блогер не став. Він вирішив переробити електромобіль на автомобіль з ДВС і йому це вдалося.

Втілити в реальність задумане було не простим завданням, оскільки необхідно було передбачити місце для розміщення того самого 6,2-літрового атмосферного бензинового двигуна LS3 V8. Багажник йому довелося практично створювати з нуля. У парі з таким двигуном працює шестиступінчаста механічна коробка передач. Також у "переробки" провідний задній міст з активним диференціалом. Для його встановлення переробили задній підрамник. Зовні автомобіль став нижчим, а на місці зарядного лючка тепер красується горловина паливного бака.

Цікаво те, що вся стандартна електроніка, включаючи панель приладів і центральний дисплей мультимедіа працюють як і раніше. Серед відмінностей – наявність великого трансмісійного тунелю та важеля перемикання коробки передач. Загалом інтер'єр електрокара виглядає стандартно.

Без сумніву, у проекту Tesla з ДВС знайдуться як шанувальники, так і ті, кому він зовсім не сподобався. Тим не менш, робота автора заслуговує на похвалу через свою складність.