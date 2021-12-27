Британська агенція Vehicle Contracts провела дослідження, щоб визначити, яка з європейських столиць є найдешевшою за вартістю утримання автомобіля, повідомляє ТопЖир.

При складанні рейтингу враховувалися такі фактори, як ціна на паливо, витрати на заправку, паркування, технічне обслуговування та вартість обов'язкового страхування.

Оцінивши всі показники, експерти дійшли думки, що найдешевше утримувати автомобіль у Києві. В українській столиці відзначили найнижчу вартість зарядки електромобілів та найнижчі ціни на паркування на вулицях міста.

Топ-5 найдешевших столиць за вартістю утримання авто