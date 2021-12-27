Лавров: Захід хоче зробити "маленьку війнушку" в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зробити "маленьку війнушку" в Україні, а потім звинуватити РФ, повідомляє Новое время.

"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війнушку, потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності" , - сказав він в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

За словами глави російського МЗС, Захід "накачує" Україну озброєннями.

"Вони накачують озброєннями. Вихваляються, що поставили боєприпаси та ударні системи на 2,5 млрд доларів" , - сказав він.

Лавров також прокоментував побоювання США та ЄС щодо нарощування російських військ біля кордонів України.