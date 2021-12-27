Лавров: Захід хоче зробити "маленьку війнушку" в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зробити "маленьку війнушку" в Україні, а потім звинуватити РФ, повідомляє Новое время.
"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війнушку, потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності", - сказав він в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.
За словами глави російського МЗС, Захід "накачує" Україну озброєннями.
"Вони накачують озброєннями. Вихваляються, що поставили боєприпаси та ударні системи на 2,5 млрд доларів", - сказав він.
Лавров також прокоментував побоювання США та ЄС щодо нарощування російських військ біля кордонів України.
"Це хамство – виступати з тих позицій, які займають Захід та НАТО, їх під'юджують прибалти і поляки, і українці, звісно ж. Ми на своїй території", – резюмував він.