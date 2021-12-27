Опубліковано проект нової конституції Білорусі
У Білорусі винесли на громадське обговорення проєкту оновленої конституції країни. Документ розмістили на сайті Національного правового інтернет-порталу, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Білорусам запропонували висловити свою думку щодо проєкту оновленої конституції. Зробити вони це можуть у вигляді листа на електронну пошту Національного центру правової інформації або через електронну форму на його сайті.
Що пропонує проєкт конституції Білорусі
Серед головних змін, які пропонується внести в конституцію:
- обмеження кількості президентських термінів (максимум 2);
- збільшення вікового порогу для кандидата в президенти (не молодший 40 років);
- заборона висуватися в президенти власникам іноземного громадянства, особам з посвідками на проживання чи іншими документами іноземних держав;
- у президента забрали право призначати членів Центрвиборчкому, а також призначати і звільняти голів Конституційного суду та Верховного суду;
- Загальнобілоруські народні збори можуть змістити президента, якщо він порушить конституцію;
- у випадку загибелі президента його обов'язки переходять до глави Ради Республіки;
- президент Білорусі після завершення свого терміну може прижиттєво бути членом Ради Республіки.
Повний текст проєкту оновленої конституції Білорусі:
Нагадаємо, Олександр Лукашенко не виключав проведення президентських виборів після ухвалення нової конституції.