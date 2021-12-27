Опубліковано проект нової конституції Білорусі

Опубліковано проект нової конституції Білорусі
Фото: User 699 / wikimedia

У Білорусі винесли на громадське обговорення проєкту оновленої конституції країни. Документ розмістили на сайті Національного правового інтернет-порталу, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Білорусам запропонували висловити свою думку щодо проєкту оновленої конституції. Зробити вони це можуть у вигляді листа на електронну пошту Національного центру правової інформації або через електронну форму на його сайті.

Що пропонує проєкт конституції Білорусі

Серед головних змін, які пропонується внести в конституцію:

  • обмеження кількості президентських термінів (максимум 2);
  • збільшення вікового порогу для кандидата в президенти (не молодший 40 років);
  • заборона висуватися в президенти власникам іноземного громадянства, особам з посвідками на проживання чи іншими документами іноземних держав;
  • у президента забрали право призначати членів Центрвиборчкому, а також призначати і звільняти голів Конституційного суду та Верховного суду;
  • Загальнобілоруські народні збори можуть змістити президента, якщо він порушить конституцію;
  • у випадку загибелі президента його обов'язки переходять до глави Ради Республіки;
  • президент Білорусі після завершення свого терміну може прижиттєво бути членом Ради Республіки.

Повний текст проєкту оновленої конституції Білорусі:

Нагадаємо, Олександр Лукашенко не виключав проведення президентських виборів після ухвалення нової конституції.

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