27-річну Lancia Delta продають за неймовірні $300 тисяч

27-річну Lancia Delta продають за неймовірні $300 тисяч
Фото: DK Engineering

У Великій Британії на продаж виставлено хечбек Lancia Delta випуску 1994 року. Ціна – неймовірні 300 тисяч доларів. І цьому є пояснення, повідомляє РБК-Україна.

Британська компанія DK Engineering, що спеціалізується на торгівлі вінтажними автомобілями, виставила на продаж 27-річний хетчбек Lancia Delta. Однак це непроста Delta - машина 1994 випуску належить до лімітованої серії Delta Integrale Evo II Edizione Finale, випущеної в кількості всього 250 екземплярів.

Інвестуйте в автомобілі: 27-річну Lancia Delta продають за неймовірні 300 тисяч доларів

Це остання особлива версія легендарної Дельти, яка здобула славу на ралійних трасах. З 1987 по 1991 рік автомобілі Lancia Delta вибороли 44 перемоги на етапах Чемпіонату світу з ралі, чотири чемпіонські титули в особистому заліку та шість - у командром.

Інвестуйте в автомобілі: 27-річну Lancia Delta продають за неймовірні 300 тисяч доларів

Паралельно компанія періодично випускала на ринок омологаційні та лімітовані версії Дельти, які за своїми характеристиками не надто поступалися бойовим машинам. Delta Integrale Evo II Edizione Finale – саме одна з таких. Ця модифікація була випущена в 1994 спеціально для японського ринку.

Втім, 300 тисяч доларів все одно здаються неймовірно високою ціною за такий автомобіль. Навіть з огляду на те, що конкретний екземпляр за своє життя практично не експлуатувався: пробіг становить лише 5,5 тисячі кілометрів.

Проте покупець, напевно, знайдеться - останніми роками класичні автомобілі постійно дорожчають, а у випадку з рідкісними моделями ціна може подвоїтися за кілька років. Так що перед нами прекрасний об'єкт для інвестицій, який багатьом може здатися кращим, ніж, наприклад, біткоін.

Інвестуйте в автомобілі: 27-річну Lancia Delta продають за неймовірні 300 тисяч доларів

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